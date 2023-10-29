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Глава «Iron & Gloves Promotions»: Асбаров в будущем станет чемпионом мира

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Глава «Iron & Gloves Promotions» Кирилл Щекутьев выразил уверенность, что Сослан Асбаров добьётся больших успехов на профессиональном ринге в будущем.

«Победил тот, кто был лучше, но лично я ожидал другого результата. Я верю что Сослан Асбаров в будущем станет чемпионом мира. Бой-реванш — это вопрос обсуждений и переговоров. В целом на победителя этой пары были совершенно другие планы: мы хотим, чтобы он шёл дальше по определённой сетке. Давайте посмотрим, как второго декабря отбоксирует пара Евгений Тищенко — Алексей Егоров. Победитель этого боя возможно станет следующим соперником Сослана. Мы скоро анонсируем ещё несколько боёв с участием бойцов мирового уровня», — заявил Щекутьев RT.

Асбаров нанес поражение единогласным решением судей Алексею Папину в поединке в Москве.

Ранее Папин заявил, что был рад видеть болельщиков «Спартака» на поединке с Асбаровым.

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