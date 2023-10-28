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Семак: «Зенит» стал слабее по сравнению с прошлым сезоном

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что его команде необходимо усиление для успешного выступления в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«Мы стали слабее по сравнению с прошлым сезоном, поэтому нам приходится перестраиваться. «Краснодар» заслуженно набрал очень приличный ход, но чемпионат длинный, мы будем выкладываться на 100%», — цитирует Семака «Матч ТВ».

По его мнению, начало сезона сложилось не очень удачно для «Зенита» и Роберта Ренана.

«В следующем матче у него будет хороший шанс для того, чтобы побороться за место в стартовом составе. Мы много критикуем, но мало хвалим судей, когда они работают хорошо. Сегодня было хорошее судейство», — заключил Семак.

«Зенит» на стадионе «Газпром Арена» победил «Ахмат» со счётом 2:1.

В составе петербургского клуба отличились Иван Сергеев и Матео Кассьерра. У грозненцев мяч забил Мохамед Конате.

«Зенит» набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. У «Ахмата» 12 очков и 12-я позиция.

Ранее Сергей Семак заявил, что ждал упорного противостояния в матче с «Ахматом».

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