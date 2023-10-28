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Голкипер «Урала» Помазун мечтает играть в Европе

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Алексей Сафонов, агент голкипера екатеринбургского «Урала» Ильи Помазуна, дал понять, что его подопечный ждёт с нетерпением предложения от клуба из европейского чемпионата.
Голкипер «Урала» Помазун мечтает играть в Европе
  • Gettyimages.ru

«Мы общаемся с Ильёй постоянно, у него есть мечта поиграть в Европе. А по поводу выкупа со стороны «Урала», думаю, у него серьёзная цена. Тут надо все моменты взвешивать. Сезон закончится, будем разговаривать», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

По его мнению, «Урал» вытащил счастливый билет, когда взял в команду Помазуна.

«Он уже четыре года защищает их ворота, болельщики его любят, признают лучшим», — добавил Сафонов.

Помазун принадлежит московскому ЦСКА. 27-летний игрок проводит четвёртый сезон в «Урале» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в молодёжном первенстве России.

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