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Крылова — о травме Морозов: будем кататься на анестезии

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Анжелика Крылова, тренер танцевального дуэта Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко, заявила, что её подопечные выступят с произвольным танцем на Гран-при России, несмотря на травму партнёрши.
Крылова — о травме Морозов: будем кататься на анестезии
  • РИА Новости

«Завтра будем кататься на анестезии», — сказала Крылова RT.

Во время разминки перед ритм-танцем Морозов столкнулась с Елизаветой Шанаевой. Та случайно задела лезвием конька ногу Аннабель. Позднее появилась информация, что Морозов наложили несколько швов.

После ритм-танца Морозов и Ерёменко находятся на третьем месте (76,13 балла). Шанаева и Дрозд — на второй позиции (79,61).

Ранее Шанаева заявила, что не почувствовала столкновения с Морозов на Гран-при России.

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