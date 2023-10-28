Крылова — о травме Морозов: будем кататься на анестезии
- РИА Новости
«Завтра будем кататься на анестезии», — сказала Крылова RT.
Во время разминки перед ритм-танцем Морозов столкнулась с Елизаветой Шанаевой. Та случайно задела лезвием конька ногу Аннабель. Позднее появилась информация, что Морозов наложили несколько швов.
После ритм-танца Морозов и Ерёменко находятся на третьем месте (76,13 балла). Шанаева и Дрозд — на второй позиции (79,61).
Ранее Шанаева заявила, что не почувствовала столкновения с Морозов на Гран-при России.