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Винер считает, что высокие призовые будут мотивировать спортсменов на Играх дружбы

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер считает, что высокие призовые будут мотивировать спортсменов на Играх дружбы.
Винер считает, что высокие призовые будут мотивировать спортсменов на Играх дружбы
  • РИА Новости

«Конечно, высокие призовые будут мотивировать спортсменов. А чем мотивирует условная Олимпиада — званием, деньгами, почётом и уважением. Сейчас у нас Игры дружбы — турнир, заменяющий Олимпиаду», — приводит слова Винер «Матч ТВ».

Накануне появилась информация, что призовые спортсменов за победу на Играх дружбы составят $40 тыс. За серебро спортсмены получат $30 тыс., а за третье место — $20 тыс.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что медали победителей Игр дружбы будут сделаны из чистого золота.

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