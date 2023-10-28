ЦСКА в гостях победил «Сибирь» в матче КХЛ

ЦСКА победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Михаил Григоренко, Максим Соркин, Константин Окулов, оформивший дубль, Максим Мамин и Виталий Абрамов. У «Сибири» шайбы забросили Владимир Бутузов, Артём Михеев и Энди Эндрофф.

ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в Западной конференции. В активе «Сибири» 25 очков и восьмая позиция в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Сибири» приехали на матч с ЦСКА в образе героев фильма «Операция «Ы».