ЦСКА в гостях победил «Сибирь» в матче КХЛ
- РИА Новости
Игра завершилась со счётом 6:3.
В составе победителей отличились Михаил Григоренко, Максим Соркин, Константин Окулов, оформивший дубль, Максим Мамин и Виталий Абрамов. У «Сибири» шайбы забросили Владимир Бутузов, Артём Михеев и Энди Эндрофф.
ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в Западной конференции. В активе «Сибири» 25 очков и восьмая позиция в Восточной конференции.
Ранее сообщалось, что хоккеисты «Сибири» приехали на матч с ЦСКА в образе героев фильма «Операция «Ы».