«Амур» одержал волевую победу над «Витязем» в матче КХЛ

Хабаровский «Амур» обыграл подольскую команду «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на «Платинум Арене» в Хабаровске и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев, которые проигрывали после первого периода — 0:2.

В составе хабаровской команды шайбы забросили Артур Гиздатуллин, Сергей Лапин, Станислав Бочаров и Евгений Грачев. У гостей голы на счету Скотта Уилсона и Александра Дарьина.

«Амур» набрал 24 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Витязь» с 16 очками располагается на последней, 11-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Сочи» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче КХЛ.