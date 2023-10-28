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«Амур» одержал волевую победу над «Витязем» в матче КХЛ

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Хабаровский «Амур» обыграл подольскую команду «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Амур» одержал волевую победу над «Витязем» в матче КХЛ
  • Gettyimages.ru

Встреча проходила на «Платинум Арене» в Хабаровске и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев, которые проигрывали после первого периода — 0:2.

В составе хабаровской команды шайбы забросили Артур Гиздатуллин, Сергей Лапин, Станислав Бочаров и Евгений Грачев. У гостей голы на счету Скотта Уилсона и Александра Дарьина.

«Амур» набрал 24 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Витязь» с 16 очками располагается на последней, 11-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Сочи» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче КХЛ.

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