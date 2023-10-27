Шайба Попова помогла «Сочи» победить СКА в матче КХЛ

«Сочи» победил СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Кирилл Рассказов, Дмитрий Завгородний, Артур Тянулин, Михал Криштоф и Сергей Попов.

«Сочи» набрал 25 очков и занимает шестое место в Западной конференции. У СКА 24 очка и седьмая позиция.

В другом матче «Куньлунь» по буллитам победил «Нефтехимик» со счётом 4:3. А «Торпедо» обыграло «Автомобилист» (4:2).

Ранее «Локомотив» победил «Северсталь» и прервал серию из четырёх поражений в КХЛ.