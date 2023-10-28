Воспитанник «Зенита» Каккоев признался, что рассмотрел бы предложение «Спартака»

Защитник «Пари Нижнего Новгорода» Никита Каккоев, являющийся воспитанником академии санкт-петербургского «Зенита», ответил на вопрос о том, рассмотрел бы вариант с переходом в московский «Спартак».

«Провокационный вопрос. Думаю, что да. Это всё равно шаг вперёд», — приводит слова Каккоева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин принял участие в 14 матчах за «Пари НН» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с нижегородским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что его расстраивает малое количество российских игроков в «Зените» и «Спартаке».