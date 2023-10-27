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Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Мексики «Формулы-1»

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Пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой практике Гран-при Мексики «Формулы-1».
Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Мексики «Формулы-1»
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Его результат — 1 минута 19,718 секунд.

Второе время у Алекса Албона из Williams (+0,095), третье — у Серхио Переса из Red Bull (+0,297).

Вторая практика состоится 28 октября в 1:00 мск.

Ранее Ферстаппен стал победителем Гран-при США «Формулы-1».

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