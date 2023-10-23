Рыбин: молодые российские хоккеисты стремятся за своей мечтой играть в НХЛ
- РИА Новости
«На мой взгляд, слишком многое в этой ситуации устремилось на агентские действия. Отчасти это понятно, но поймите, все молодые хоккеисты сейчас стремятся к погоне за своей мечтой, чтобы играть в НХЛ. Стоит ли полностью ограждать отъезд за рубеж? Скорее всего, нет», — заявил Рыбин RT.
Он считает, что в США надо ехать полностью готовым и уверенным игроком, чтобы не прозябать потом в низших лигах:
«Давайте будем честны сами с собой. Часть тех людей, кто сейчас говорит о каких-то ограничениях, сами играли в Северной Америке. Мы, конечно же, стремимся соответствовать конкурентам, но, на минуточку, в НХЛ был начат 107-й по счёту регулярный сезон.
Тут необходимо учесть, что следует строить ледовые арены не только в городах-миллионниках, но и в менее населённых. Стоит развивать хоккейные школы, чтобы тренеры и дети были защищены от возможных переходов».
Ранее Рыбин поделился мнением о проведении матчей КХЛ на футбольных стадионах России.