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Рыбин: матчи московских команд КХЛ могут собрать полные «Лужники»

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Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин поделился мнением о проведении матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на футбольных стадионах России.
Рыбин: матчи московских команд КХЛ могут собрать полные «Лужники»
  • РИА Новости

«Считаю, что будет очень здорово организовывать подобные матчи между хоккейными командами на футбольных стадионах. В первую очередь это, конечно же, касается московских клубов. У них имеется колоссальная поддержка со стороны болельщиков, и, как мне кажется, на игры «Спартак» — ЦСКА, «Спартак» — «Динамо» или ЦСКА — «Динамо» может собраться практически полный стадион «Лужники», — сказал Рыбин RT.

Также он отметил, что было бы неплохо привлечь к этому детей из хоккейных секций и провести благотворительные мероприятия:

«Если мы хотим поддержать то направление, которое на днях обозначил президент России, необходима целостная пропаганда спорта в нашей стране».

23 октября стало известно, что хоккейный клуб «Торпедо» планирует провести один из своих матчей в январе 2024 года на домашней арене клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород».

Ранее Рыбин ответил на вопрос, почему Евгений Малкин, несмотря на все свои достижения, остаётся в тени погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

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