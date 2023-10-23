Тищенко: Папин уверенно победит Асбарова на боксёрском турнире в Москве

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко поделился ожиданиями от поединка между Алексеем Папиным и Сосланом Асбаровым.

«С удовольствием посмотрю бой Папина и Асбарова. Уверен, что это будет интересный и конкурентный поединок, потому что встретятся стилистически разные боксёры. Папин действует больше в силовой манере, а Асбаров — в любительской и игровой. При этом и Сослан физически сильный, но Папин будет иметь преимущество в физической мощи», — заявил Тищенко RT.

По его мнению, задача Асбарова будет в том, чтобы «забрать как можно больше раундов».

«А у Папина — действовать в силовой манере. У него больше опыта в профессиональном боксе и оппозиция сильнее. Я всё-таки ставлю на победу Папина в поздних раундах или по очкам, но за счёт доминирования в поздних раундах. На мой взгляд, Асбаров пока не готов к таким длительным боям. Знаю обоих, ни за кого не болею, но мне кажется, что Папин победит уверенно», — добавил Тищенко.

Бой между Папиным и Асбаровым возглавит турнир в Москве и будет состоять из десяти раундов. Оба боксёра среди россиян входят топ-3 рейтинга первого тяжёлого веса. Поединок пройдёт 28 октября.

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