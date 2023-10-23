Соперником Василевского после задержания Якубова может стать Фёдоров

Российский боец Вячеслав Василевский после отмены боя с Ильясом Якубовым рассказал, с кем может встретиться в ближайшем поединке.

«Если ничего не изменится, то соперником будет Максим Фёдоров по прозвищу ВДВ, — цитирует Василевского «Матч ТВ». — У меня уже традиционно случаются замены, поэтому спокойно отношусь к замене. Главное — бой сохранится, ведь проделана большая работа. А кто будет оппонентом, это вопрос не главного приоритета».

По его словам, Фёдоров «ярко дерётся по кулачке».

«Для боя по боксу в ММА-перчатках это достойная замена. Я не настраиваюсь на лёгкую прогулку», — добавил Василевский.

Якубов в соцсетях выложил видео с цитатами террориста Шамиля Басаева, который совершил несколько терактов в России, в том числе в школе в Беслане. Через короткое время боец удалил ролик.

Василевский должен был встретиться с Якубовым 27 октября в Москве в поединке по боксу в ММА-перчатках.

Ранее сообщалось, что СК требует арестовать Якубова по обвинению в оправдании терроризма.