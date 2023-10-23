Соперником Василевского после задержания Якубова может стать Фёдоров
- РИА Новости
«Если ничего не изменится, то соперником будет Максим Фёдоров по прозвищу ВДВ, — цитирует Василевского «Матч ТВ». — У меня уже традиционно случаются замены, поэтому спокойно отношусь к замене. Главное — бой сохранится, ведь проделана большая работа. А кто будет оппонентом, это вопрос не главного приоритета».
По его словам, Фёдоров «ярко дерётся по кулачке».
«Для боя по боксу в ММА-перчатках это достойная замена. Я не настраиваюсь на лёгкую прогулку», — добавил Василевский.
Якубов в соцсетях выложил видео с цитатами террориста Шамиля Басаева, который совершил несколько терактов в России, в том числе в школе в Беслане. Через короткое время боец удалил ролик.
Василевский должен был встретиться с Якубовым 27 октября в Москве в поединке по боксу в ММА-перчатках.
Ранее сообщалось, что СК требует арестовать Якубова по обвинению в оправдании терроризма.