Сальников считает, что шансы россиян поехать на Олимпиаду близятся к нулю

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников не теряет надежды на то, что российские спортсмены всё же поедут на летнюю Олимпиаду 2024 года.

«Я не утверждаю, что для нас Олимпийские игры совсем закрыты. Но, исходя из того, что сейчас происходит, включая нашествие клопов в Париже (шучу), шансы приближаются к нулю», — цитирует Сальникова «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что сейчас определены параметры допуска к международным стартам, которые ВФП считает неприемлемыми.

«Надо оставить решение чуть-чуть на потом. А если завтра упадёт метеорит, что мы будем делать? Я не сторонник принятия скоропалительных решений. Возможно, завтра что-то изменится», — добавил Сальников.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

При этом Олимпийскому комитету России (ОКР) пока не было прислано официальное приглашение для участия в Играх-2024.

Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Сальников рассказал, что ВФП будет добиваться полного восстановления прав россиян по участию в турнирах World Aquatics.