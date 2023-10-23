Сальников считает, что шансы россиян поехать на Олимпиаду близятся к нулю
- РИА Новости
«Я не утверждаю, что для нас Олимпийские игры совсем закрыты. Но, исходя из того, что сейчас происходит, включая нашествие клопов в Париже (шучу), шансы приближаются к нулю», — цитирует Сальникова «Спорт-Экспресс».
При этом он подчеркнул, что сейчас определены параметры допуска к международным стартам, которые ВФП считает неприемлемыми.
«Надо оставить решение чуть-чуть на потом. А если завтра упадёт метеорит, что мы будем делать? Я не сторонник принятия скоропалительных решений. Возможно, завтра что-то изменится», — добавил Сальников.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.
При этом Олимпийскому комитету России (ОКР) пока не было прислано официальное приглашение для участия в Играх-2024.
Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.
Ранее Сальников рассказал, что ВФП будет добиваться полного восстановления прав россиян по участию в турнирах World Aquatics.