Косторная: вчера я сказала непозволительно много, всё докажем делом
- РИА Новости
«Вчера я сказала непозволительно много, никаких комментариев больше давать не буду. Всё докажем делом», — цитирует Косторную «Матч ТВ».
Пара заняла четвёртое место на втором этапе Гран-при России в Омске. Косторная и Куница получили от судей 192,77 балла.
После итоговых результатов фигуристка выразила недовольство оценками и заявила, что хотела бы посмотреть «в глаза судьям».
Ранее Косторная не исключила смену гражданства в будущем.