Косторная: вчера я сказала непозволительно много, всё докажем делом

Фигуристка Алена Косторная прокомментировала свои слова о судействе на Гран-при в Омске.

«Вчера я сказала непозволительно много, никаких комментариев больше давать не буду. Всё докажем делом», — цитирует Косторную «Матч ТВ».

Пара заняла четвёртое место на втором этапе Гран-при России в Омске. Косторная и Куница получили от судей 192,77 балла.

После итоговых результатов фигуристка выразила недовольство оценками и заявила, что хотела бы посмотреть «в глаза судьям».

Ранее Косторная не исключила смену гражданства в будущем.