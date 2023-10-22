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Косторная не исключила смену гражданства в будущем

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Фигуристка Алёна Косторная, выступающая в парном катании с Георгием Куницей, ответила на вопрос о возможной смене гражданства.
Косторная не исключила смену гражданства в будущем
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Что касается вопроса о смене гражданства, то варианты есть. Но сейчас мы катаемся за нашу страну, которая даёт нам возможность выступать и тренироваться. А что будет дальше, загадывать бессмысленно», — цитирует Алёну ТАСС.

Пара заняла четвёртое место на втором этапе Гран-при России в Омске. Косторная и Куница получили от судей 192,77 балла.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли соревнования (232,98 балла).

Ранее Косторная раскритиковала судейство на втором этапе Гран-при России.

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