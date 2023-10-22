Косторная не исключила смену гражданства в будущем

Фигуристка Алёна Косторная, выступающая в парном катании с Георгием Куницей, ответила на вопрос о возможной смене гражданства.

«Что касается вопроса о смене гражданства, то варианты есть. Но сейчас мы катаемся за нашу страну, которая даёт нам возможность выступать и тренироваться. А что будет дальше, загадывать бессмысленно», — цитирует Алёну ТАСС.

Пара заняла четвёртое место на втором этапе Гран-при России в Омске. Косторная и Куница получили от судей 192,77 балла.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли соревнования (232,98 балла).

Ранее Косторная раскритиковала судейство на втором этапе Гран-при России.