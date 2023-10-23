Хавбек «Пари НН» Трошечкин: мои шансы попасть в сборную при Карпине близки к нулю
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«Хочу ли я сыграть за сборную в товарищеских матчах? Конечно. Но мои шансы сейчас близки к нулю. Я был в «Ростове», работал там с Карпиным, не подошёл ему», — цитирует Трошечкина «РБ Спорт».
В текущем сезоне 27-летний футболист провёл за нижегородский клуб 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч с командой Занзибара.