Погребняк: Гончаренко и Иванов не дадут «Уралу» расслабиться после разгрома от «Сочи»

Бывший нападающий «Урала» Павел Погребняк высказался о разгромном поражении екатеринбургского клуба от «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ.

«Почему «Урал» разгромно проиграл последнему «Сочи»? Без понятия. Зная Гончаренко и Григория Викторовича, уверен, что это будет разовый неудачный поединок. Команде не дадут расслабиться. Сейчас примут все меры, чтобы улучшить результаты», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

Встреча проходила на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счётом 4:1.

В составе гостей забитыми мячами отметились Кирилл Кравцов, Никита Бурмистров, Мартин Крамарич, а также Иван Игнатьев с пенальти. У хозяев единственный гол на счету Андрея Егорычева.

Таким образом, «Сочи» набрал девять очков и остался на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. «Урал» с 16 очками располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и калининградская «Балтика» сыграли вничью в матче 12-го тура РПЛ.