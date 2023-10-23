В «Реале» опровергли слухи об уходе из клуба Модрича зимой
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«Официальных переговоров с представителями саудовской лиги о переходе Луки в состав какой-либо из её команд в январе следующего года не ведётся. На текущий момент мы понятия не имеем о его уходе из команды», — приводит слова Санчеса Goal.com.
В нынешнем сезоне хорват провёл десять матчей за мадридский клуб и не отметился результативными действиями. Его контракт действует до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Модрич провёл 1000-й матч в профессиональной карьере.