Узнать больше

В «Реале» опровергли слухи об уходе из клуба Модрича зимой

Короткая ссылка
Генеральный директор мадридского «Реала» Хосе Анхель Санчес высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Луки Модрича.
В «Реале» опровергли слухи об уходе из клуба Модрича зимой
  • Gettyimages.ru

«Официальных переговоров с представителями саудовской лиги о переходе Луки в состав какой-либо из её команд в январе следующего года не ведётся. На текущий момент мы понятия не имеем о его уходе из команды», — приводит слова Санчеса Goal.com.

В нынешнем сезоне хорват провёл десять матчей за мадридский клуб и не отметился результативными действиями. Его контракт действует до 30 июня 2024 года. 

Ранее сообщалось, что Модрич провёл 1000-й матч в профессиональной карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить