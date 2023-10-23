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Защитник «Зенита» Чистяков не хочет уходить в аренду зимой

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков дал понять, что хотел бы продолжить играть за команду из Санкт-Петербурга в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.
Защитник «Зенита» Чистяков не хочет уходить в аренду зимой
  • РИА Новости

«Рассматриваю ли вариант с уходом в аренду зимой? Нет, не рассматриваю. Буду бороться за место в составе», — приводит слова Чистякова «Спорт День за Днём».

Он подчеркнул, что для начала необходимо набрать оптимальную физическую форму.

«Каждый футболист не будет доволен, когда не играет. Ищу проблемы в себе. В этом только моя вина. Повторюсь, нужно набрать форму. А потом уже будем смотреть, кто будет играть», — добавил Чистяков.

29-летний футболист перешёл в «Зенит» в октябре 2020 года. Чистяков не сыграл ни одного официального матча за сине-бело-голубых с июля 2023-го.

Ранее в «Зените» сообщили, что Фернандес уже приступил к тренировкам.

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