Защитник «Зенита» Чистяков не хочет уходить в аренду зимой
- РИА Новости
«Рассматриваю ли вариант с уходом в аренду зимой? Нет, не рассматриваю. Буду бороться за место в составе», — приводит слова Чистякова «Спорт День за Днём».
Он подчеркнул, что для начала необходимо набрать оптимальную физическую форму.
«Каждый футболист не будет доволен, когда не играет. Ищу проблемы в себе. В этом только моя вина. Повторюсь, нужно набрать форму. А потом уже будем смотреть, кто будет играть», — добавил Чистяков.
29-летний футболист перешёл в «Зенит» в октябре 2020 года. Чистяков не сыграл ни одного официального матча за сине-бело-голубых с июля 2023-го.
Ранее в «Зените» сообщили, что Фернандес уже приступил к тренировкам.