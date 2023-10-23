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В «Зените» сообщили, что Фернандес уже приступил к тренировкам

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о восстановлении защитника команды Марио Фернандеса.
В «Зените» сообщили, что Фернандес уже приступил к тренировкам
  • РИА Новости

«Он работает по плану медицинского штаба. У него уже ничего не болит, он тренируется. Срок восстановления был от четырёх до шести недель. Надеемся, будет четыре», — цитирует Медведева РИА Новости.

Игрок летом подписал контракт с «Зенитом». До этого он десять лет выступал за ЦСКА, с 2012-го по 2022-й.

В нынешнем сезоне Фернандес провёл 12 матчей за команду, но не отметился результативными действиями. Защитник получил травму 30 сентября в матче РПЛ с «Оренбургом» (1:3). 

Ранее сообщалось, что у Марио Фернандеса и его супруги Марианы Шотт родился сын.

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