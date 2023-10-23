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Денисов сообщил, что атмосфера в «Спартаке» рабочая, никаких конфликтов нет

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Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов призвал не верить слухам о конфликтах внутри московской команды.
Денисов сообщил, что атмосфера в «Спартаке» рабочая, никаких конфликтов нет
  • РИА Новости

«В коллективе у нас все нормально, атмосфера рабочая, никаких конфликтов нет, мы продолжаем работать и готовиться к следующим играм», — цитирует Денисова ТАСС.

При этом он считает, что «Спартак» был способен по итогам 12 туров чемпионата России занимать более высокое место в турнирной таблице.

«Если говорить о результатах команды на этом отрезке сезона, то, конечно, они могли быть лучше, — добавил 21-летний воспитанник «Спартака». — Конечно, победа в игре против «Пари НН» была очень важна, мы прервали свою безвыигрышную серию, не могу сказать ,что эта серия как-то на нас давила».

Команда Гильермо Абаскаля в игре 12-го тура переиграла на своём поле «Пари НН» со счётом 2:0. Денисов ассистировал Данилу Пруцеву в первой голевой атаке.

«Спартак» с 20 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (28).

По информации СМИ, у Александра Соболева и Георгия Джикии возник конфликт с Абаскалем. 

Ранее Бабич заявил, что верит в способность «Спартака» бороться за чемпионство.

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