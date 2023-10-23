Болельщики «Ман Сити» праздновали смерть Бобби Чарльтона

Несколько болельщиков «Манчестер Сити» праздновали смерть легендарного футболиста «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтона во время матча девятого тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (2:1).

«Наш клуб самым решительным образом осуждает эти оскорбительные скандирования и приносит глубочайшие извинения семье и друзьям сэра Бобби, а также всем, кто связан с «Манчестер Юнайтед», — говорится в заявлении клуба.

Пресс-служба также сообщила, что сотрудники полиции изучают камеры со стадиона, чтобы идентифицировать причастных к этому лиц.

21 октября в возрасте 86 лет умер легендарный игрок МЮ Бобби Чарльтон. Он почти 20 лет играл за «красных дьяволов», с 1956 по 1973 год.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с новым титульным спонсором.