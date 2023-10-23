Узнать больше

Болельщики «Ман Сити» праздновали смерть Бобби Чарльтона

Короткая ссылка
Несколько болельщиков «Манчестер Сити» праздновали смерть легендарного футболиста «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтона во время матча девятого тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (2:1).
Болельщики «Ман Сити» праздновали смерть Бобби Чарльтона
  • Gettyimages.ru

«Наш клуб самым решительным образом осуждает эти оскорбительные скандирования и приносит глубочайшие извинения семье и друзьям сэра Бобби, а также всем, кто связан с «Манчестер Юнайтед», — говорится в заявлении клуба.

Пресс-служба также сообщила, что сотрудники полиции изучают камеры со стадиона, чтобы идентифицировать причастных к этому лиц.

21 октября в возрасте 86 лет умер легендарный игрок МЮ Бобби Чарльтон. Он почти 20 лет играл за «красных дьяволов», с 1956 по 1973 год.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с новым титульным спонсором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить