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The Telegraph: «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с новым титульным спонсором

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Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в скором времени подпишет контракт с новым титульным спонсором.
The Telegraph: «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с новым титульным спонсором
  • Gettyimages.ru

По информации The Telegraph, сумма составит рекордные €70 млн в год. Отмечается, что компания Qualcomm Technologies будет спонсором клуба со следующего сезона.

В сентябре владельцы отказались от продажи клуба из-за того, что не смогли найти клиента, готового купить МЮ за £10 млрд.

Напомним, что семья Глейзер приобрела «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за £790 млн. В ноябре 2022 года она объявила о продаже клуба.

Ранее сообщалось, что акции «Манчестер Юнайтед» упали на 21% после заявления Глейзер.

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