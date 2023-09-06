Акции «Манчестер Юнайтед» упали на 21% после заявления Глейзер

Акции английского клуба «Манчестер Юнайтед» резко упали после новостей о том, что семья Глейзер отказалась от идеи его продажи.

По информации Bloomberg, акции клуба упали на 21% — это максимум за 11 последних лет в качестве существования публичной компании. Рыночная капитализация МЮ сократилась примерно на $700 млн.

Напомним, что владельцы отказались от продажи клуба из-за того, что не смогли найти клиента, готового купить МЮ за £10 млрд.

Напомним, что семья Глейзер приобрела «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за £790 млн. В ноябре 2022 года она объявила о продаже клуба.

Ранее сообщалось, что продажа «Манчестер Юнайтед» катарцам откладывается из-за разногласий в семье Глейзер.