Акции «Манчестер Юнайтед» упали на 21% после заявления Глейзер
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По информации Bloomberg, акции клуба упали на 21% — это максимум за 11 последних лет в качестве существования публичной компании. Рыночная капитализация МЮ сократилась примерно на $700 млн.
Напомним, что владельцы отказались от продажи клуба из-за того, что не смогли найти клиента, готового купить МЮ за £10 млрд.
Напомним, что семья Глейзер приобрела «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за £790 млн. В ноябре 2022 года она объявила о продаже клуба.
Ранее сообщалось, что продажа «Манчестер Юнайтед» катарцам откладывается из-за разногласий в семье Глейзер.