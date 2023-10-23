Алаев рассказал, что не верит в исполнение решения УЕФА о допуске команд России до 17 лет

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказал мнение касательно допуска сборных России по футболу до 17 лет на международные соревнования.

«Для меня была тоже неожиданной поддержка ФИФА этого решения, приятный сюрприз. Но опять же мы вернулись в точку, когда, как я понимаю, вопрос не закрыт. Будем надеяться, хотя я в это решение не верил и не верю до сих пор», — цитирует Алаева ТАСС.

26 сентября исполком организации допустил российские сборные до 17 лет к соревнованиям. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией. 10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.

Ранее сообщалось, что юниорская сборная России по футболу проведёт три товарищеских матча в октябре.