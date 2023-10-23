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Алаев рассказал, что не верит в исполнение решения УЕФА о допуске команд России до 17 лет

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказал мнение касательно допуска сборных России по футболу до 17 лет на международные соревнования.
Алаев рассказал, что не верит в исполнение решения УЕФА о допуске команд России до 17 лет
  • РИА Новости

«Для меня была тоже неожиданной поддержка ФИФА этого решения, приятный сюрприз. Но опять же мы вернулись в точку, когда, как я понимаю, вопрос не закрыт. Будем надеяться, хотя я в это решение не верил и не верю до сих пор», — цитирует Алаева ТАСС.

26 сентября исполком организации допустил российские сборные до 17 лет к соревнованиям. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией. 10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.

Ранее сообщалось, что юниорская сборная России по футболу проведёт три товарищеских матча в октябре.

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