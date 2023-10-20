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Юниорская сборная России по футболу проведёт три товарищеских матча в октябре

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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал календарь товарищеских матчей национальной команды среди игроков 2006 года рождения на октябрьском сборе в Турции.

Команда Дениса Первушина проведёт контрольные встречи со сборными Узбекистана (22 октября), Сенегала (25-го) и Панамы (28-го) в Анталье, сообщает пресс-служба РФС.

26 сентября исполком организации допустил российские сборные до 17 лет к соревнованиям. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией. 10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.

Ранее первый вице-президент УЕФА швед Карл-Эрик Нильссон заявил, что вряд ли стоит ожидать скорого снятия санкций с России.

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