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Зиньковский рассказал, как в «Спартаке» проходят командные завтраки

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о командных завтраках клуба.
Зиньковский рассказал, как в «Спартаке» проходят командные завтраки
  • РИА Новости

«Есть правило, что нужно приходить на приём пищи. Но это не значит, что мы должны по расписанию зайти всей командой. Можем завтракать частями. Есть полтора часа, за которые нужно позавтракать», — цитирует игрока «СЭ».

Он также добавил, что если кто-то не хочет, то может не завтракать, в этом нет проблемы.

По информации СМИ, главный тренер команды Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок нападающего Александра Соболева после пропуска трёх командных завтраков.

Ранее сообщалось, что Даниил Хлусевич опроверг слухи о конфликте между Абаскалем и Соболевым.

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