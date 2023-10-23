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Уокер: Анкалаев намеренно нанёс запрещённый удар

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Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер прокомментировал удар российского бойца Магомеда Анкалаева.
Уокер: Анкалаев намеренно нанёс запрещённый удар
  • Gettyimages.ru

«Это было намеренно, все мы знаем правила. Анкалаев — грязный парень», — написал Уокер в социальных сетях.

Поединок в полутяжёлой весовой категории на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 294 в Абу-Даби (ОАЭ) признан несостоявшимся. Анкалаев ударил соперника коленом в голову. После чего рефери остановил поединок. Врачи сообщили, что бразилец не может продолжить бой.

На счету 31-летнего россиянина 17 побед (девять нокаутом, восемь решением) и одно поражение.

В активе 31-летнего бойца из Бразилии 20 побед (15 нокаутом, две решением, три сабмишном) и семь поражений.

Ранее Дана Уайт признал ошибку врача, остановившего бой Анкалаев — Уокер.

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