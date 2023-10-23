Косторная признала, что судейство на Гран-при России в Омске было объективным
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«У нас были недопонимания в судействе короткой программы, но в произвольной все наши ошибки — наша вина. В целом судейство было объективным. Что накатали, то и получили», — цитирует Косторную ТАСС.
Пара заняла четвёртое место на втором этапе Гран-при России в Омске. Косторная и Куница получили от судей 192,77 балла.
После итоговых результатов фигуристка выразила недовольство оценками и заявила, что хотела бы посмотреть «в глаза судьям».
Ранее Косторная не исключила смену гражданства в будущем.