Косторная признала, что судейство на Гран-при России в Омске было объективным

Фигуристка Алёна Косторная, выступающая в парном катании с Георгием Куницей, высказалась о судействе на втором этапе Гран-при России в Омске.

«У нас были недопонимания в судействе короткой программы, но в произвольной все наши ошибки — наша вина. В целом судейство было объективным. Что накатали, то и получили», — цитирует Косторную ТАСС.

Пара заняла четвёртое место на втором этапе Гран-при России в Омске. Косторная и Куница получили от судей 192,77 балла.

После итоговых результатов фигуристка выразила недовольство оценками и заявила, что хотела бы посмотреть «в глаза судьям».

Ранее Косторная не исключила смену гражданства в будущем.