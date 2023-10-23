Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при США «Формулы-1»

Пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Ferrari Шарль Леклер заработали дисквалификации по итогам гонки Гран-при США «Формулы-1».

Болиды спортсменов не смогли пройти техническую проверку после финиша. Делегат ФИА Джо Бауэр установил, что на машинах не соответствуют регламенту доски скольжения под днищем.

Таким образом, Хэмилтон лишился второго места по итогам гонки, Леклер — шестое. После пересмотра результатов серебряным призёром стал Ландо Норрис, третий — Карлос Сайнс. Победитель гонки — Макс Ферстаппен.

Ранее сообщалось, что Хэмилтона оштрафовали на $25 тыс. по итогам Гран-при Катара.