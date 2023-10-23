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Гарре заявил, что спокойно относится к слухам о возможном переходе в «Зенит»

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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре признался, что ему льстит интерес со стороны петербургского «Зенита».

«Я стараюсь спокойно к этому относиться. Если команда такого уровня мной интересуется, значит, что-то я делаю неплохо», — цитирует аргентинского хавбека «Матч ТВ».

Он попросил для начала дождаться открытия зимнего трансферного окна.

«Потом, когда стороны найдут компромисс, тогда будет видно. В настоящее время я принадлежу «Крыльям» и полностью отдаюсь этой работе», — добавил футболист.

По информации СМИ, «Зенит» интересуется аргентинцем. А самарский клуб не продаст 22-летнего полузащитника дешевле чем за €5 млн.

Гарре в сезоне-2023/24 забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 12 матчах во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее гол Гарре помог «Крыльям» разгромить московский «Спартак» в десятом туре Российской премьер-лиги.

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