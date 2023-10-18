«Евро-Футбол.Ру»: «Зенит» планирует подписать нападающего «Крыльев» Гарре
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Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», сине-бело-голубые в зимнее трансферное окно планируют сделать предложение «Крыльям Советов» по 23-летнему аргентинцу.
По информации источника, самарский клуб не продаст нападающего дешевле чем за €5 млн.
В нынешнем сезоне Гарре забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 12 матчах за самарцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее гол Гарре помог «Крыльям» разгромить московский «Спартак» в десятом туре Российской премьер-лиги.