Узнать больше

Кондратюк заявил, что ему стыдно за выступление на этапе Гран-при России

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк признался, что плохо выступил на втором этапе Гран-при России в Омске.

«Наверное, на сегодняшний день ещё не полностью готов, вчера сам виноват. Было стыдно за плохой прокат. Я сам вышел, сам плохо откатал, испытываю определённый стыд», — цитирует Кондратюка ТАСС.

При этом он признался, что ещё «глобально не анализировал, почему так» неудачно выступил.

«В эти сутки между программами проще не думать, не входить в состояние тильта. Потом мы подумаем с тренерами», — добавил Кондратюк.

Кондратюк занял четвёртое место. Матвей Ветлугин завоевал золотую медаль, Алексей Ерохов — серебряную, Григорий Фёдоров — бронзовую. 

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристки Аделии Петросян на втором этапе Гран-при России сезона-2023/24 в Омске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить