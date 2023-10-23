Кондратюк заявил, что ему стыдно за выступление на этапе Гран-при России

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк признался, что плохо выступил на втором этапе Гран-при России в Омске.

«Наверное, на сегодняшний день ещё не полностью готов, вчера сам виноват. Было стыдно за плохой прокат. Я сам вышел, сам плохо откатал, испытываю определённый стыд», — цитирует Кондратюка ТАСС.

При этом он признался, что ещё «глобально не анализировал, почему так» неудачно выступил.

«В эти сутки между программами проще не думать, не входить в состояние тильта. Потом мы подумаем с тренерами», — добавил Кондратюк.

Кондратюк занял четвёртое место. Матвей Ветлугин завоевал золотую медаль, Алексей Ерохов — серебряную, Григорий Фёдоров — бронзовую.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристки Аделии Петросян на втором этапе Гран-при России сезона-2023/24 в Омске.