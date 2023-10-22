«Ювентус» в большинстве обыграл «Милан» в матче Серии А

«Милан» на своём поле потерпел поражение от «Ювентуса» в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Массимилиано Аллегри.

Победный мяч забил Мануэль Локателли (63-я минута).

Коллектив Стефано Пиоли доигрывал матч в меньшинстве после удаления в первом тайме Малика Тшау (40-я).

«Милан» (21 очко) занимает второе место в турнирной таблице. «Ювентус» (20) — третье. Лидирует в чемпионате «Интер» (22).

Ранее сообщалось, что «Аталанта» одержала победу над «Дженоа» в девятом туре чемпионата Италии по футболу.