«Ювентус» в большинстве обыграл «Милан» в матче Серии А
Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Массимилиано Аллегри.
Победный мяч забил Мануэль Локателли (63-я минута).
Коллектив Стефано Пиоли доигрывал матч в меньшинстве после удаления в первом тайме Малика Тшау (40-я).
«Милан» (21 очко) занимает второе место в турнирной таблице. «Ювентус» (20) — третье. Лидирует в чемпионате «Интер» (22).
Ранее сообщалось, что «Аталанта» одержала победу над «Дженоа» в девятом туре чемпионата Италии по футболу.