Израильские футболисты бойкотировали матч из-за акции в поддержку Палестины
«До нашего сведения было доведено, что в завтрашней игре состоится церемония, целью которой является осуждение Израиля. Как люди, гордящиеся своей ролью футболистов сборной, мы не намерены принимать в ней участие и даже находиться на стадионе», — цитирует игроков Sport5.
Вместе с тем они подчеркнули, что команда уважает их решение и оказывает полную поддержку.
7 октября между Палестиной и Израилем началось очередное обострение конфликта. Боевики ХАМАС вторглись на территорию соседей, в ответ начались бомбёжки сектора Газа.
Ранее УЕФА перенёс матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Косова.