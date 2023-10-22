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Израильские футболисты бойкотировали матч из-за акции в поддержку Палестины

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Израильские футболисты «Антальяспора» Сагив Ехезкель и Рамзи Сафури резко раскритиковали руководство клуба, которое приняло решение устроить акцию в поддержку Палестины в матче девятого тура чемпионата Турции по футболу с «Газиантепом».

«До нашего сведения было доведено, что в завтрашней игре состоится церемония, целью которой является осуждение Израиля. Как люди, гордящиеся своей ролью футболистов сборной, мы не намерены принимать в ней участие и даже находиться на стадионе», — цитирует игроков Sport5.

Вместе с тем они подчеркнули, что команда уважает их решение и оказывает полную поддержку.

7 октября между Палестиной и Израилем началось очередное обострение конфликта. Боевики ХАМАС вторглись на территорию соседей, в ответ начались бомбёжки сектора Газа.

Ранее УЕФА перенёс матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Косова.

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