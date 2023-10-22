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Дубль Головина позволил «Монако» обыграть «Мец» в 9-м туре Лиги 1

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«Монако» одержал победу над «Мецем» в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу.
Дубль Головина позволил «Монако» обыграть «Мец» в 9-м туре Лиги 1
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Встреча в Монако на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 2:1.

Дублем в составе победителей отметился российский полузащитник Александр Головин, отличившись на 42-й и 55-й минутах.

За гостей единственный гол забил Ламин Камара (четвёртая).

Таким образом, «Монако» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 20 очков. «Мец» — 16-й (восемь).

Ранее сообщалось, что Головин забил мощный гол из-за пределов штрафной в матче с «Мецем».

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