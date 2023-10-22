Дубль Головина позволил «Монако» обыграть «Мец» в 9-м туре Лиги 1
- globallookpress.com
- © Panoramic/Keystone Press Agency
Встреча в Монако на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 2:1.
Дублем в составе победителей отметился российский полузащитник Александр Головин, отличившись на 42-й и 55-й минутах.
За гостей единственный гол забил Ламин Камара (четвёртая).
Таким образом, «Монако» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 20 очков. «Мец» — 16-й (восемь).
Ранее сообщалось, что Головин забил мощный гол из-за пределов штрафной в матче с «Мецем».