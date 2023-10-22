Узнать больше

Деменко: инцидент между Соболевым и Абаскалем можно считать исчерпанным

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о выходе нападающего красно-белых Александра Соболева на замену в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с «Пари Нижним Новгородом».
Деменко: инцидент между Соболевым и Абаскалем можно считать исчерпанным
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Прежде всего, как мне кажется, Абаскаль наверняка ещё раз поговорил с Соболевым перед игрой или даже сам игрок подошёл к наставнику. Одно можно сказать наверняка: определённый разговор имел место. Скорее всего, инцидент между ними можно считать исчерпанным. Конечно, не совсем понятно, планировалось ли вообще участие Александра, если бы не травма Промеса. Но его выход на поле доказал доверие главного тренера», — сказал Деменко RT.

Ранее Абаскаль прокомментировал информацию о том, что у него конфликт с Соболевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить