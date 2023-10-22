Деменко: инцидент между Соболевым и Абаскалем можно считать исчерпанным

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о выходе нападающего красно-белых Александра Соболева на замену в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с «Пари Нижним Новгородом».

«Прежде всего, как мне кажется, Абаскаль наверняка ещё раз поговорил с Соболевым перед игрой или даже сам игрок подошёл к наставнику. Одно можно сказать наверняка: определённый разговор имел место. Скорее всего, инцидент между ними можно считать исчерпанным. Конечно, не совсем понятно, планировалось ли вообще участие Александра, если бы не травма Промеса. Но его выход на поле доказал доверие главного тренера», — сказал Деменко RT.

Ранее Абаскаль прокомментировал информацию о том, что у него конфликт с Соболевым.