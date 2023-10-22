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Мишина посоветовала Туктамышевой стать телеведущей

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Тренер Татьяна Мишина отреагировала на желание российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой попробовать себя в медиаиндустрии.
Мишина посоветовала Туктамышевой стать телеведущей
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Как мне кажется, у Елизаветы точно получится реализовать себя в медиаиндустрии. Она очень хорошо говорит и чётко формулирует свои мысли. Лиза очень доброжелательна, наши молодые фигуристки всегда её уважали и любили. У неё никогда не было предвзятого отношения к новому поколению. Конечно, чему-то придётся и подучиться, но она смогла бы продвинуться в этом направлении.

Считаю, что работа телеведущей подходит Туктамышевой больше всего. Позволю себе добавить ко всему мною вышеперечисленному, что она ещё и достаточно симпатичная девушка. Было бы хорошо увидеть Елизавету в кадре», — отметила тренер RT.

Ранее Мишина заявила, что международные соревнования могут вернуть Туктамышевой мотивацию.

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