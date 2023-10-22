Мишина: международные соревнования могут вернуть Туктамышевой мотивацию

Тренер Татьяна Мишина прокомментировала решение российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой приостановить спортивную карьеру.

«Хотела бы отметить, что приостановка карьеры вовсе не означает её завершения как таковой. Во всяком случае, Лиза пока не сказала об этом сама. Текущая ситуация не отменяет того факта, что она не сможет найти в себе силы и оценить все доступные для неё возможности. Возможно, что открытие международных соревнований придаст ей мотивацию и нужный настрой. Думаю, Елизавета не будет принимать поспешных для себя решений», — сказала Мишина RT.



Ранее Туктамышева сообщила о приостановке профессиональной карьеры.