Новицкий призвал не драматизировать ситуацию с приостановкой карьеры Туктамышевой

Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий прокомментировал решение российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой приостановить спортивную карьеру.

«Конечно, крайне досадно, что болельщики и поклонники Елизаветы больше не увидят её в спортивных соревнованиях. Но не стоит драматизировать ситуацию по этому поводу. Сейчас есть довольно много молодых и ярких фигуристок, которые полны решимости показать себя. Как мне кажется, нет ничего смертельного в том, что Туктамышева решила отдохнуть», — сказал Новицкий RT.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Туктамышевой приостановить свою спортивную карьеру.