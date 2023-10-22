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Новицкий призвал не драматизировать ситуацию с приостановкой карьеры Туктамышевой

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Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий прокомментировал решение российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой приостановить спортивную карьеру.
Новицкий призвал не драматизировать ситуацию с приостановкой карьеры Туктамышевой
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Конечно, крайне досадно, что болельщики и поклонники Елизаветы больше не увидят её в спортивных соревнованиях. Но не стоит драматизировать ситуацию по этому поводу. Сейчас есть довольно много молодых и ярких фигуристок, которые полны решимости показать себя. Как мне кажется, нет ничего смертельного в том, что Туктамышева решила отдохнуть», — сказал Новицкий RT.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Туктамышевой приостановить свою спортивную карьеру.

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