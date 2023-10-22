Новицкий призвал не драматизировать ситуацию с приостановкой карьеры Туктамышевой
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«Конечно, крайне досадно, что болельщики и поклонники Елизаветы больше не увидят её в спортивных соревнованиях. Но не стоит драматизировать ситуацию по этому поводу. Сейчас есть довольно много молодых и ярких фигуристок, которые полны решимости показать себя. Как мне кажется, нет ничего смертельного в том, что Туктамышева решила отдохнуть», — сказал Новицкий RT.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Туктамышевой приостановить свою спортивную карьеру.