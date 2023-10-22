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Тактаров считает, что у Махачева не осталось достойных соперников в лёгком весе

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Легенда смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров ответил на вопрос, с кем стоит провести следующий поединок чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламу Махачеву после его победы над австралийским бойцом Александером Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
Тактаров считает, что у Махачева не осталось достойных соперников в лёгком весе
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Считаю, что Махачеву стоит перестать быть соперником для самого себя, хватит уже сгонять вес, пора переходить на весовую категорию выше. Это будет намного интереснее, поскольку на данный момент у него нет достойных соперников в этом дивизионе. Гэтжи, конечно же, хорош в стойке, но в партере он будет уничтожен Исламом, а Оливейру мы и так видели в их бою.

Может ли Эдвардс стать первым оппонентом Махачева в новой весовой категории? Он будет лучшим вариантом, но только если его ещё поставят против россиянина. Сомневаюсь, что такое может произойти сразу», — сказал Тактаров RT.

Ранее российский боец MMA Александр Гребнев заявил, что хочет увидеть бой Махачева с английским бойцом Леоном Эдвардсом.

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