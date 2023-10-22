Гребнев хочет увидеть бой Махачева с Эдвардсом
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Гребнев ответил на вопрос, с кем стоит провести следующий поединок чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянину Исламу Махачеву после победы над австралийцем Александером Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
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Gettyimages.ru
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© Chris Unger
«Считаю, что Махачеву стоит провести бой с англичанином Леоном Эдвардсом. Это было бы интересное противостояние», — заявил Гребнев RT.
Ранее легенда MMA Олег Тактаров заявил, что прекрасная работа тренерского штаба Махачева стала залогом его победы над Волкановски.
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