Тактаров: прекрасная работа тренерского штаба Махачева стала залогом его победы над Волкановски
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger
«На мой взгляд, прекрасная работа тренерского штаба Махачева стала залогом его уверенной победы над Волкановски. Успешно проведённый Исламом хай-кик свидетельствует о том, что я уже отмечал ранее: его наставник Хавьер Мендес — хороший специалист по кикбоксингу. Александер прекрасно знал, на что соглашается, поэтому не стоит оправдывать его поражение меньшим временем на подготовку», — заявил Тактаров RT.
Ранее российский боец MMA Александр Гребнев заявил, что у него были другие ожидания от боя Махачева с Волкановски.