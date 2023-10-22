Тактаров: прекрасная работа тренерского штаба Махачева стала залогом его победы над Волкановски

Легенда смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева в поединке с австралийцем Александером Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

«На мой взгляд, прекрасная работа тренерского штаба Махачева стала залогом его уверенной победы над Волкановски. Успешно проведённый Исламом хай-кик свидетельствует о том, что я уже отмечал ранее: его наставник Хавьер Мендес — хороший специалист по кикбоксингу. Александер прекрасно знал, на что соглашается, поэтому не стоит оправдывать его поражение меньшим временем на подготовку», — заявил Тактаров RT.

Ранее российский боец MMA Александр Гребнев заявил, что у него были другие ожидания от боя Махачева с Волкановски.