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Гребнев: не удивлён победой Махачева, но были другие ожидания от боя с Волкановски

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Гребнев прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
Гребнев: не удивлён победой Махачева, но были другие ожидания от боя с Волкановски
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я не удивлён победой Махачева, но у меня были немного другие ожидания от боя с Волкановски. Не ожидал, что события развернутся так быстро и стремительно. Думал, что австралиец сможет оказать более серьёзное сопротивление Исламу и постарается навязывать свои условия по ходу поединка. Но мы увидели, что Махачев является одним из доминирующих чемпионов UFC на данный момент.

Победа Махачева хай-киком говорит о том, что нужно изучать данный элемент. Эффективность этого удара была уже неоднократно продемонстрирована в UFC. Бойцы начинают всё активнее пользоваться данной техникой. Считаю, что Волкановски потерпел бы поражение, даже пройдя полный подготовительный лагерь. Победа нокаутом не даёт поводов для каких-то сомнений», — сказал Гребнев RT.

Ранее Махачев поблагодарил фанатов за поддержку после победы над Волкановски на UFC 294.

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