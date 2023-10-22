Макгрегор обозвал Хабиба, а потом удалил пост

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор опубликовал сообщение, в котором оскорбил Хабиба Нурмагомедова, а затем удалил пост.

«Пять лет назад. Теперь я обладатель чёрного пояса. У меня коллекция разбитых мной лиц. Парень ушёл, я это никогда не забуду. Он просто маленькая сучка», — написал Макгрегор.

В 2018 году ирландец проиграл россиянину удушающим приёмом в четвёртом раунде, после чего команды двух бойцов бросились друг на друга с кулаками.

Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём он потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее Макгрегор отреагировал на победу Махачева над Волкановски на UFC 294.