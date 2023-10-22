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Ивич: я не тот тренер, который любит играть в уличный футбол

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на вопрос, как владелец клуба Сергей Галицкий относится к изменению стиля игры команды.
Ивич: я не тот тренер, который любит играть в уличный футбол
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«А как «Краснодар» забил первый мяч сегодня? Это не была красивая комбинация? Сколько мячей мы забили к этому моменту в чемпионате? Игроки — профессионалы, и играют как профессионалы — ради победы. Есть любительский футбол, где ты можешь играть как хочешь. Есть уличный футбол, где неважно, кто победит. Но я не тот тренер, который любит играть в уличный футбол», — приводит слова Ивича «Чемпионат».

Тренер отметил, что ему нравится играть в красивый футбол, но ради победы.

«Потому что если я не буду побеждать, то меня… «Пока-пока»… Верно?» — сказал он.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «быки» с 28 очками возглавляют турнирную таблицу.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче 12-го тура РПЛ.

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