Ивич: я не тот тренер, который любит играть в уличный футбол
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«А как «Краснодар» забил первый мяч сегодня? Это не была красивая комбинация? Сколько мячей мы забили к этому моменту в чемпионате? Игроки — профессионалы, и играют как профессионалы — ради победы. Есть любительский футбол, где ты можешь играть как хочешь. Есть уличный футбол, где неважно, кто победит. Но я не тот тренер, который любит играть в уличный футбол», — приводит слова Ивича «Чемпионат».
Тренер отметил, что ему нравится играть в красивый футбол, но ради победы.
«Потому что если я не буду побеждать, то меня… «Пока-пока»… Верно?» — сказал он.
После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «быки» с 28 очками возглавляют турнирную таблицу.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче 12-го тура РПЛ.