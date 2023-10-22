Экс-игрок ЦСКА Влашич потерял сознание после матча чемпионата Италии
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- © Fabio Ferrari/Keystone Press Agency
Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Матч девятого тура завершился со счётом 3:0 в пользу «Интера». После свистка Влашич потерял сознание и упал на землю. Подоспевшие врачи смогли привести футболиста в чувства, и он сам смог покинуть поле.
В текущем сезоне 26-летний Влашич сыграл за «Торино» в девяти матчах и не отметился результативными действиями.
Ранее «Торино» выкупил Влашича у «Вест Хэм».