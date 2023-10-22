Экс-игрок ЦСКА Влашич потерял сознание после матча чемпионата Италии

Игрок «Торино» Никола Влашич потерял сознание после матча чемпионата Италии с «Интером».

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Матч девятого тура завершился со счётом 3:0 в пользу «Интера». После свистка Влашич потерял сознание и упал на землю. Подоспевшие врачи смогли привести футболиста в чувства, и он сам смог покинуть поле.

В текущем сезоне 26-летний Влашич сыграл за «Торино» в девяти матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее «Торино» выкупил Влашича у «Вест Хэм».