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Экс-игрок ЦСКА Влашич потерял сознание после матча чемпионата Италии

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Игрок «Торино» Никола Влашич потерял сознание после матча чемпионата Италии с «Интером».
Экс-игрок ЦСКА Влашич потерял сознание после матча чемпионата Италии
  • globallookpress.com
  • © Fabio Ferrari/Keystone Press Agency

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Матч девятого тура завершился со счётом 3:0 в пользу «Интера». После свистка Влашич потерял сознание и упал на землю. Подоспевшие врачи смогли привести футболиста в чувства, и он сам смог покинуть поле.

В текущем сезоне 26-летний Влашич сыграл за «Торино» в девяти матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее «Торино» выкупил Влашича у «Вест Хэм».

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