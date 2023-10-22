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Передача Овечкина не помогла «Вашингтону» обыграть «Монреаль» в НХЛ

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«Монреаль» победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Передача Овечкина не помогла «Вашингтону» обыграть «Монреаль» в НХЛ
  • AP
  • © Andrew Harnik

Матч завершился в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Коул Кофилд, Шон Монахан и Брендан Галлахер. У «Вашингтона» дубль оформил Дилан Строум. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами.

«Монреаль» набрал пять очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. У «Вашингтона» три очка и 16-я позиция.

Ранее 40 сейвов Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Баффало» в НХЛ.

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